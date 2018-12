Politibil kolliderte under utrykning i Trøndelag

En politibil under utrykning har kollidert med en personbil mellom Heimdal og Klett i Trøndelag. Fire personer er fraktet til sykehus.

Politiet ble varslet om ulykken klokka 18.10 tirsdag kveld. Ulykken skjedde da politibilen var under utrykning, melder politiet på Twitter. Fire personer er fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim.

– To av de skadde er politifolk. Det skal ikke være snakk om alvorlig skade, sier operasjonsleder Trond Volden til NTB.

Han sier videre at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet i forbindelse med kollisjonen, men opplyser at politibilen var på utrykning til en annen trafikkulykke da den kolliderte på veien. To andre kjøretøy var involvert.

– Det ser ut til å være lettere skader på personene, men store materielle skader på bilene, sier Volden.

Han opplyser at det som følge av snøvær har vært mange mindre ulykker i området tirsdag kveld og at føret er utfordrende.

Operasjonslederen opplyser at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet om ulykken.