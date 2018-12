Harnes' forsvarer: – Aktor må tolke og spekulere for å finne dekning for drapstiltale

Bevisene for at Lars Harnes skulle drepe Imran Saber er så svake at aktor må tolke og spekulere for å få dem til å passe med tiltalen, mener forsvareren.

Den tiltalte Bandidos-toppen la et helt annet scenario for dagen da han skulle forklare hvorfor han seks ganger i løpet av en snau uke var i garasjen til Imran Saber, tildekket over hele kroppen og med et ladd våpen på seg. Han var ute for å gjøre en kamerat som hadde kommet i gjeldsproblemer, det han kalte en vennetjeneste: En kamerat skyldte Saber penger, og trengte Harnes' hjelp til å stagge långiveren.

Harnes' hevdet at hans navn og fysiske framtreden, den spesielle påkledningen og et ladd automatvåpen med lyddemper i en plastpose fra Kiwi skulle være så overraskende for Saber at han ville ta til fornuften. Pistolen var tatt med kun til selvforsvar og skulle aldri opp av posen.

– Det er bedre å ha med en pistol og ikke trenge den, enn å trenge en pistol når du ikke har den med, sa Harnes i sin forklaring for retten.

Borgarting lagmannsrett startet tirsdag behandlingen av påtalemyndighetens anke over frifinnelsene av Harnes og Metkel Betew for drapsforbund og drapsforsøk på Saber. Oslo tingrett sa seg delvis enig med forsvarerne: bevisene for at det forelå en avtale mellom Betew og Harnes om på drepe Saber, og at Harnes faktisk var ute i det ærendet da han ble pågrepet en julikveld i 2015, var for svake.

Begge tiltalte nekter straffskyld.

Les også: Norsk politi deltok i omfattende hvitvaskingsaksjon

Vanlig med nylonstrømper

– Vi er stort sett enige om de faktiske forhold, det er tolkningen som er problemet. Påtalemyndigheten spekulerer ganske kraftig i denne saken, sa Harnes' forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, da han kommenterte innledningsforedraget.

Han viser spesielt til vektleggingen av den spesielle påkledningen til Harnes kvelden han ble pågrepet. Bandidos-toppen var tildekket på hodet, hendene, hele kroppen og føttene med blant annet nylonstrømper, regnjakke og doble hansker.

– Det er ingen tvil om at påkledningen til Harnes ser mistenkelig ut, men vi skal se at Harnes helt siden 1990-tallet har brukt denne type antrekk i forbindelse med kriminelle aktiviteter, sa Bratlien.

Forsvareren varsler betydelig dokumentasjon av tidligere straffesaker hvor det skal framgå at Harnes har dekket til kroppen med nylonstrømper, og at en slik bekledning ikke uten videre kan knyttes til en hensikt om å drepe.

– Jeg dekket til kroppen med nylonstrømper for eksempel når jeg skulle pakke om bager med hasj. Det er for ikke å legge igjen hår og DNA, sa Harnes selv.

Les også: Nordmann fikk 25.000 kroner i knokkelbot

Avlyttet samtaler

Mistanken om at noe alvorlig kunne tilstøte Saber ble vekket da politiets etterforskere fanget opp uttalelser som falt under møter mellom Betew og Harnes våren 2015. Den skjulte etterforskningen var basert på en mistanke om at Betew har involvert i alvorlig narkotikakriminalitet, men på et tidspunkt kom det et skifte i innholdet i samtalene. Det ble snakket om en person som skyldte penger og uttalt blant annet «han er vår», ifølge politioverbetjent Ørjan Kleven.

Flere slike uttalelser ble holdt sammen med at Harnes hele seks ganger i løpet av en snau uke i juli dekket til kroppen, tok med seg skytevåpen, satte seg på sin stjålne Vespa og kjørte til Sabers garasje.

– Saber trakk selv konklusjonen om at noen var der for å drepe ham, sa statsadvokat Geir Evanger i sitt innledningsforedrag.

Påtalemyndigheten mener Betew hyret Harnes for å drepe Imran Saber, som tidligere har gått under kallenavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». Alle tre er kjente skikkelser i det kriminelle miljøet i Oslo.

– Jeg vil ikke foregripe Sabers forklaring. han skal gi sin versjon senere, men jeg kan si såpass at vi ikke deler Harnes' virkelighetsoppfatning, sier Sabers bistandsadvokat Sol Elden til NTB.

Les også: Per-Willy Amundsen: – Det har blitt for lett å få sykemelding