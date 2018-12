Norsk politi deltok i omfattende hvitvaskingsaksjon

Norge er blant landene som har deltatt i en svært omfattende politiaksjon mot hvitvasking i regi av Europol.

European Money Mule Action (EMMA 4) pågikk i tre måneder fra september til og med november i 30 land. 837 saker ble etterforsket, hvorav flere fortsatt ikke er avsluttet.

I løpet av denne perioden ble 168 personer arrestert. 1.504 hvitvaskere og 140 organisasjoner som drev med denne virksomheten ble identifisert.

Dette er fjerde gang den europeiske politiorganisasjonen gjennomfører en slik storstilt aksjon. Mer enn 300 banker og 20 finansinstitusjoner bidro til etterforskningen. Utenfor Europa har Australia og USA deltatt.

Bankene og institusjonene rapporterte inn 26.376 transaksjoner der de mente penger ble forsøkt hvitvasket for kriminelle. Europol oppgir at det forhindret et økonomisk tap på 36,1 millioner euro eller rundt 350 millioner kroner.

For å rette søkelyset mot denne typen svindel, starter Europol tirsdag kampanjen #DontBeAMule.

Kampanjen gir informasjon om hvordan disse kriminelle personene og organisasjonene opererer, hvordan man kan beskytte seg mot dem og hva som kan gjøres om man blir et offer for denne virksomheten.

