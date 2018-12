Nordmann fikk 25.000 kroner i knokkelbot

En nordmann ble ilagt et forelegg på 25.000 kroner etter at han forsøkte å ta med seg knokkeldeler fra et sjøpattedyr på Svalbard.

– Mannen tok med seg ryggvirvler fra et sjøpattedyr som han fant i et verneområde på Svalbard. Vi ser alvorlig på denne type miljøkriminalitet. Størrelsen på forelegget er et signal om det, sier miljøvernsjef Morten Wedege, Sysselmannen til Svalbardsposten. Knoklene ble funnet i mannens bagasje før han skulle sette seg på flyet på Svalbard. Etter svalbardmiljøloven er det strengt forbudt å ta med seg fallvilt eller deler av fallvilt fra øygruppa.