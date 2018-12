KNM Helge Ingstad er tømt for missiler på dekk

Alle missiler er nå fjernet fra dekk på KNM Helge Ingstad, opplyser Forsvaret tirsdag.

Værforholdene på havaristedet har vært gode fram til mandag ettermiddag. Da ble alle dykkeoperasjoner og arbeid ved fregatten stanset.

Fartøyet har ligget i ro det siste døgnet, og det har bare vært registrert mindre bevegelser i skipet, melder Forsvaret.

Arbeidet med å strekke forhalere under havaristen er godt i gang. I tillegg er alle missiler fjernet fra dekk da de kunne komme i konflikt med løftekjettingene under heving av fartøyet.

Kjettingene skal festet i forhalere som deretter skal dras under skroget. Disse skal igjen festes i kranene på kranskipene før hevingen kan begynne.

– Krevende og kompleks maritim operasjon

Værmeldingene for tirsdag viser at vinden skal avta og vindretningen endres utover kvelden. Arbeid på fartøyet er satt i bero inntil værforholdene tillater at det blir gjenopptatt.

– Hevingen av KNM Helge Ingstad er en krevende og kompleks maritim operasjon. Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensning, sier prosjektleder for hevingen, Arild Øydegard, til Bergensavisen.

Han legger til at de arbeider for å starte hevingen så snart som mulig.

