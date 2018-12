Harnes og Betew fastholder at de er uskyldige

Nokas-dømte Metkel Betew nektet å forklare seg, og medtiltalte Lars Harnes ville kun snakke om noen få avgrensede temaer under Sult-saken i lagmannsretten.

Bandidos-topp Lars Harnes ba om å få innlede sin forklaring med å fortelle fritt, for å unngå å bli misforstått, ifølge forsvareren hans, advokat Øyvind Bratlien.

Da Sult-saken gikk for Oslo tingrett nøyde Harnes seg med å svare på spørsmål fra de profesjonelle aktørene om forhold rundt den angivelige avtalen og planene om å drepe Imran Saber. Nå ville han gi retten et annet og bedre inntrykk.

Men etter en kort forklaring, hvor Harnes redegjorde for at hans seks kjøreturer til garasjen hvor Imran Saber parkerte bilen sin ikke hadde noe med en drapsplan å gjøre, ble Bandidos-toppen mindre meddelsom.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, svarte han gang på gang om detaljer rundt skytevåpenet, garasjen hvor en stjålen moped ble oppbevart, et hus hvor det skulle drives hasjplantasje eller hvem han hevdet å skulle hjelpe med å løse en gjeldskonflikt.

Harnes og Betew dømt til fengselsstraffer – frikjent for drapsforbund

– Skulle hjelpe kamerat

Harnes forklarte i retten at han ble bedt om hjelp av en kamerat som slet med å betale tilbake penger han skal ha lånt av Imran Saber. Den tidligere voldsdømte Bandidos-toppen hevdet han bare skulle snakke med Saber, slik at de kunne komme til en enighet rundt gjelden.

Hans navn og fysiske framtreden, påkledningen og et automatvåpen i en plastpose fra Kiwi skulle være så overraskende for Saber til at han ville ta til fornuften, mente Harnes.

– Hadde jeg fått en prat med Saber, hadde vi kommet til en enighet. Det er jeg er helt sikker på. Saber ville ha penger, og kameraten ville betale. Det gjensto bare å finne en måte å løse dette på, sa Harnes.

Aktoratet fester ingen lit til denne forklaringen og stilte en rekke spørsmål ved flere momenter uten å få mange utdypende svar. Påtalemyndigheten mener Harnes var i garasjen for å drepe Saber – på oppdrag fra Metkel Betew. Eneste grunnen til at han mislyktes, var politiets inngripen, mener aktor.

Nekter straffskyld



Påtalemyndigheten mener Betew hyret Harnes for å drepe Imran Saber, som tidligere har gått under kallenavnene «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». Alle tre er kjente skikkelser i det kriminelle miljøet i Oslo.

Evanger erkjente at politiet ikke har klart å finne noe annet motiv for drapsplanene enn at Betew handlet på oppdrag fra andre.

Betew distanserer seg totalt fra de påståtte drapsplanene, men nektet å forklare seg for retten, utover å svare benektende på dommerens spørsmål om straffskyld da statsadvokat Geir Evanger leste opp tiltalen.

Ikke mer å tilføye

– Han har ikke noe med denne saken å gjøre. Min klient og Saber er gamle bekjente, og han har ikke noe uoppgjort med Saber. Betew har forklart seg i to tidligere rettsmøter og har ikke noe mer å tilføye, sier Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til NTB.

Betew hevder den omfattende kontakten med Harnes handlet om narkotika og personlige forhold.

Ifølge Harnes dreide de mange møtene seg om planer om å etablere en hasjplantasje.

– Jeg er frikjent av tingretten for drapsforbund og drapsforsøk, og jeg ser ikke noen annen utgang nå heller. Jeg ser fram til å nyte livet med kona og å kjøre motorsykkel neste sommer, sier Harnes til TV 2 tirsdag.

Harnes: Dekker til kroppen med nylonstrømper

Lars Harnes var tildekket på hodet, hendene og hele kroppen da han ble pågrepet i garasjen til Imran Saber. Antrekket var ikke uvanlig, hevder han.

– Jeg dekket til kroppen med nylonstrømper for eksempel når jeg skulle pakke om bager med hasj. Det er for ikke å legge igjen hår og DNA, sa Bandidos-topp Lars Harnes da han forklarte seg i Sult-saken i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Han er sammen med Metkel Betew tiltalt for å ha forsøkt å drepe Imran Saber, da han en julikveld i 2015 ble pågrepet i garasjen der Sabers bil sto parkert. Harnes var kledd i et lag med nylonstrømper fra halsen og ned, to lag hansker, regnjakke, joggebukse, balaklava og motorsykkelhjelm.

Den nitide bekledningen blir av aktor satt i sammenheng med drapsforbund og drapsplanlegging, og framlagt som et indisium på at Harnes hadde til hensikt å drepe Saber.

– Påkledningen til Harnes ser mistenkelig ut

Bandidos-toppen bekrefter at hensikten var å ikke legge igjen biologiske spor som kunne inneholde hans DNA, men avviser at antrekket i denne sammenhengen har noe med drapsplaner å gjøre.

– Det er ingen tvil om at påkledningen til Harnes ser mistenkelig ut, men vi skal se at Harnes helt siden 1990-tallet har brukt denne type antrekk i forbindelse med kriminelle aktiviteter, sa Harnes' forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, i sine bemerkninger til innledningsforedraget.

Forsvareren varsler betydelig dokumentasjon av tidligere straffesaker hvor det skal framgå at Harnes har dekket til kroppen med nylonstrømper, og at en slik bekledning ikke uten videre kan knyttes til en hensikt om å drepe.