Bandidos-topp til TV 2: – Alt er tolket i verste mening

Tirsdag begynner ankesaken mot Bandidos-toppen Lars Harnes som er tiltalt for drapsforbund og drapsforsøk. Selv er Harnes trygg på å bli frifunnet.

Metkel Betew og den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes, er tiltalt for drapsforbund og drapsforsøk på Imran Saber i 2015. Begge ble frikjent for de to tiltalepunktene i Oslo tingrett før påske i år. Et flertall av dommerne landet blant annet på at det ikke var tilstrekkelig bevist at Nokas-dømte Betew leide inn Harnes til å drepe Saber. Dette til tross for at Harnes ble pågrepet i Sabers garasje med en ladd pistol med lyddemper.

– Jeg er frikjent av tingretten for drapsforbund og drapsforsøk, og jeg ser ikke noen annen utvei nå heller. Jeg ser fram til å nyte livet med kona og å kjøre motorsykkel neste sommer, sier Harnes til TV 2 tirsdag.

Tirsdag skal anken over frifinnelsene for overlagt drapsforsøk og drapsforbund opp for Borgarting lagmannsrett. Harnes mener det er hans bakgrunn som gjør at påtalemyndigheten ikke vil slippe saken.

– Jeg var i den garasjen for å komme til enighet med Saber, for å løse et problem på vegne av en bekjent. Alt er tolket i verste mening. Ikke på grunn av det jeg har gjort nå, men fordi jeg er den jeg er.



Den tidligere Bandidos-toppen er blant annet tidligere dømt for frihetsberøvelse og tortur, samt at han er blitt tatt på fersken under ran av en verditransport på Aker Brygge.

Tiltalen mot Betew og Harnes som er en del av den såkalte mafiasaken i Oslo, også kjent som Sult-saken, omfatter innførsel av store mengder narkotika, planer om et spektakulært ran på Oslo lufthavn og drapsforsøk på Iram Saber. Saken hadde 13 tiltalte, som hadde ulike roller og innblanding i de forskjellige tiltalemomentene, da den gikk i tingretten.

