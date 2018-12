Tiltalte nekter skyld for øksedrap i Skien

Den 30 år gamle mannen som er tiltalt for grov mishandling og for å ha drept André Vollen i Skien i sommer, nektet skyld saken startet i tingretten mandag.

Ifølge tiltalen mishandlet han en mann ved å slå ham i hodet med øks i samme tidsrom som han påførte Vollen de dødelige slagene med øksa. Tiltale nektet straffskyld da Nedre Telemark startet sin behandling av saken, ifølge Telemarksavisa.

Den mishandlede mannen ble funnet i leiligheten sin i Odins gate om kvelden 7. juli. Drapsalarmen gikk først neste kveld, da André Vollen (37) ble funnet drept i sin leilighet i samme blokk. Mannen som ble sterkt mishandlet, har forklart at den drapstiltalte 30-åringen og to andre personer var i leiligheten hans den 7. juli.

Et vitne har fortalt at den tiltalte kastet en øks i søppelbøtta si. En annen mann skal imidlertid ha hentet øksa og pakke den inn i et pledd før politiet rakk å komme til stedet. Senere fant politiet både pleddet og øksa i vannet på Bakkestranda i Skien. Statsadvokat Petter Sødal opplyste i sitt innledningsforedrag at det er funnet blod fra drapsofferet på øksa.

Psykiatrisk sakkyndige mener at 30-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet. Han sitter i varetekt på en psykiatrisk institusjon.

