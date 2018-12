Støre: EØS-avtalen er en bærebjelke

For Arbeiderpartiet er EØS-avtalen en forutsetning for at vi kan skape mer og bedre, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Han konstaterer at Arbeiderpartiet er en sterk forsvarer av avtalen. – To tredel av norsk fastlandseksport går til nordiske og europeiske partnere. Knapt noe land er mer avhengig av det europeiske markedet enn Norge, sa Støre da Stortinget behandlet statsbudsjettet mandag. Støre som konstaterer at inntektene fra eksportnæringene finansierer velferdsstaden. Avtalen er imidlertid ikke perfekt, ifølge Støre, som anklager regjeringen for ikke å bruke handlingsrommet for å sikre et ordnet arbeidsliv. Denne kritikken har også kommet fra fagbevegelsen, hvor motstanden mot EØS-avtalen er økende. Men Støres hovedpoeng var likevel at Ap står ved avtalen. – EØS-avtalen er sammen med NATO-medlemskapet en bærebjelke i vår utenrikspolitikk. En politikk for verdiskaping og arbeidsplasser må bygge på et sterkt forsvar for avtalen, sier Støre. (©NTB)