Jensen/Cappelen-juryen begynner rådslagning i januar

I midten av januar er det trolig klart for prosedyrer i ankesaken mot Eirik Jensen. Deretter går juryen i gang med å diskutere skyldspørsmålet.

I Oslo tingrett ble ekspolitimannen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, mens hans medtiltalte Gjermund Cappelen fikk 15 år.

Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen. Jensen har på sin side anket hele skyldspørsmålet.

Saken startet 28. august, og aktoratet vil trolig være ferdig med sin bevisførsel i løpet av de neste ukene, opplyste Borgarting lagmannsrett på et pressemøte mandag. Deretter er det Jensens forsvarere sin tur til å presentere sine vitner. Forsvarets vitneførsel vil trolig pågå til litt utpå nyåret.

Om alt går etter skjema, vil det være klart for prosedyrer tirsdag 15. januar. Disse er ventet å ta om lag tre dager. En uke senere, 22. januar, vil det være klart for rettsbelæring av juryen, som deretter går sammen for rådslagning om skyldspørsmålet.

Tolv personer har fulgt hele rettssaken fra jurybenken. Men bare ti får være med på å avgjøre skyldspørsmålet. De to som må forlate saken, blir trukket ut tilfeldig.

Hvor lang tid det vil ta før et flertall på minst sju blir enige, er det ingen som vet.

Jensen/Cappelen-saken blir den aller siste rettssaken med en jury i Norge.

