Politiet i Tromsø etterforsker meldinger om en overfallsvoldtekt i byen natt til søndag.

Ingen er pågrepet, men politiet bekrefter overfor iTromsø at de fikk melding like etter klokka halv fire natt til søndag om at en kvinne var overfalt og voldtatt i området ved Kongeparken.

Kvinnen og vitner er avhørt, og politiet har gjort tekniske undersøkelser på stedet.

Politiet er ikke helt sikre på det nøyaktige steder for overfallet.

