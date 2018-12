Mediemeldingen blir ytterligere utsatt

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har lovet store endringer i mediepolitikken. Men nå er den varslede mediemeldingen ytterligere utsatt, til over nyttår.

Kulturdepartementet bekrefter overfor Kampanje at mediemeldingen blir utsatt atter en gang, til over nyåret. Grande har tidligere antydet at meldingen kunne komme før jul.

Meldingen springer ut av innstillingen mediemangfoldsutvalget kom med i fjor. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre mediemangfoldet i Norge. Den varslede meldingen er blitt utsatt flere ganger siden da.

– Jeg håper mediebransjen er med på laget, for i den nye mediemeldingen skal vi foreslå de store endringene vi mener trengs i hele mediebransjen når det gjelder finansiering av medier, sa kulturministeren til Kampanje da hun la fram mediebudsjettet i oktober.

(©NTB)