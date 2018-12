Ap: Vi må bruke bedre tider til å få flere i jobb

Det er feil å trappe ned arbeidsmarkedstiltakene når over 100.000 vil i arbeid, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

– Selv om Finansdepartementet venter en vekst på nærmere 3 prosent neste år, ventes ikke arbeidsledigheten å gå ned. Det er altfor mange som ikke får ta del i den økonomiske oppturen. Vi må bruke bedre tider på å få flere inn i arbeidsmarkedet, sa hun da Stortinget debatterte neste års statsbudsjett mandag.

Hun viste til at mange arbeidsplasser er i endring og påpeker at Arbeiderpartiet foreslår å bruke 1,2 milliarder kroner på en kompetansereform i sitt alternative statsbudsjett.

– Automatisering og teknologisk framdrift er positivt for Norge. Men automatisering må føre til jobbvekst, ikke til jobbløs vekst, sier hun.

Aasrud advarer om at Norge er utsatt for nye store fall i oljeprisen Hun mener skattekuttene regjeringen har gjennomført, ikke har ført til investeringer og mer allsidig næringsliv.

Finanspolitikeren kritiserer også regjeringen for å ha levert et stramt budsjett for kommunene, noe hun mener vil svekke velferdsordningene.

