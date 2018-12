Vedum mener Asheim startet finansdebatt med festtale

Finanskomiteens leder er blitt en god festtaler, mente Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da Henrik Asheim (H) åpnet finansdebatten i Stortinget mandag.

Asheim var ikke på gjestelisten da Vedum feiret bursdag i helgen.

– Når det gjelder festtaler har det kommet meg for øret at Vedum feiret bursdag med 140 gjester i helgen. Tusen takk for at jeg ikke var invitert, sa Asheim til lett humring fra salen etter at Vedum hadde omtalt finanskomiteens leder som en god festtaler.

Vedum slo an tonen for det som blir en mange timer lang debatt om neste års statsbudsjett, med å kritisere Høyre for å innføre en ny avgift i løpet av budsjettforhandlingene på Stortinget. Denne gangen er det en reversering av taxinæringens fritak for vektavgift som ifølge Vedum føyer seg inn i en tradisjon.

– Da blir det hult når Asheim snakker om å sikre verdiskaping og sørge for forutsigbarhet, mente Vedum.

Asheim forsvarte avgiftsendringen.

– Dersom man ønsker et grønt skifte, må det rigges slik at det faktisk kommer, sa han.

