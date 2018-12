Sp-ordførere velger vara fra høyre og venstre like ofte

Sps 101 ordførere har nesten like mange varaordførere fra borgerlige partier som fra Ap og SV, viser en gjennomgang Nationen har gjort.

31 av varaordførerne er fra Ap, 4 fra SV og 33 fra borgerlige partier, ifølge avisens gjennomgang.

– Målet er ikke hvem lokalpartiet samarbeider med, men å få en politikk som er nær folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om tallene.

De siste månedene har det vært en intern diskusjon i Sp om partiets retningsvalg. I Trøndelag vurderer partiet å bytte side når det for første gang holdes et felles trøndersk valg høsten 2019. Det innebærer å bytte ut dagens Ap-samarbeid med et borgerlig flertall.

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) har valgt borgerlig samarbeid i en av Sps største kommuner.

– I Stjørdal har Ap motsatt synspunkt av oss i konkrete saker som berører våre kjerneområder. De har vært for eiendomsskatt, mot spredt boligbygging, mot grendeskoler, mot kulturhuset Kimen og mot høyhus, sier Vigdenes.

