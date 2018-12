Måling: Rødgrønt flertall i Bergen

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt får flertall i Bergen, ifølge en måling bestilt av SV. SV-veteran Oddny Miljeteig ber nå Ap styre mot venstre.

De fire rødgrønne partiene får 35 mandater i målingen Respons Analyse utførte i november etter oppdrag fra Bergen SV. Det er ett mandat mer enn det som trengs for å få flertall i bystyret i Bergen, skriver Klassekampen.

– Dette er en «veien mot venstre»-måling, sier leder for SVs bystyregruppe i Bergen, Oddny Miljeteig.

De rødgrønne endte med flertall også i kommunevalget i Bergen i 2015, men forhandlingene endte da med at Ap gikk i byråd med Venstre og KrF. Flere i SV mente da at beslutningen hang sammen med Aps nasjonale sentrumsstrategi for stortingsvalget to år senere.

Venstre og KrF endte da i en høyreregjering. Nå er det på tide for Ap å se til venstre igjen, mener Miljeteig.

– Ap må nær sagt lese skriften på veggen. De valgte jo helt bevisst sentrum i Bergen sist, sier hun.

