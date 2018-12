Over én million innbyggere i Stor-Oslo

Antallet innbyggere i Stor-Oslo har passert én million for første gang, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB offentliggjør ikke de eksakte tallene før mandag, men bekrefter overfor Aftenposten at milepælen er passert. I fjor var antallet innbyggere 989.000, en økning på 1,3 prosent fra året før.

Stor-Oslo omfatter et sammenhengende byområde som strekker seg over tolv kommuner og 270 kvadratkilometer. Området går fra Lier i vest til Sørum i øst.

For noen år siden var Oslo blant byene i Europa som vokste aller raskest. I perioden fra 2013 til 2017 økte befolkningen i Stor-Oslo med 64.000 personer, tilsvarende 7 prosent, men nå har den kraftigste veksten stanset opp.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) synes passeringen av milepælen på én million innbyggere er gledelig.

– Det forteller at vi er et raust og inkluderende område og et spennende sted å være, sier han til Aftenposten.