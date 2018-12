Mann omkom i brann på Hønefoss

En mann i 80-årene er bekreftet død etter en brann i en enebolig på Hønefoss.

Politiet fikk melding om mye røyk fra en pipe på taket på en enebolig i byen klokken 10.34 søndag formiddag.

Kort tid etter at de kom til stedet kunne brannvesenet bekrefte at det var snakk om brann, og at huset var fylt av røyk.

Røykdykkere tok seg inn i huset der de fant mannen. Han ble båret ut og behandlet av helsepersonell på stedet.

– Mannen ble kjørt vekk fra stedet i ambulanse, men ble senere bekreftet omkommet. Det er ikke mistanke om at det var flere personer i huset, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han legger til at pårørende er varslet, og at politiet avhører vitner og foretar undersøkelser.

Brannen er under kontroll og det var aldri noen spredningsfare. Politiet har ikke hatt anledning til å gå inn i boligen og kan dermed foreløpig ikke si noe om brannårsaken.

– Men huset ser ganske helt ut på utsiden, og det er etter det jeg er blitt forklart hovedsakelig inne det er skader, opplyser Groth.