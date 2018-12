Lettere å søke visum fra Kina til Norge

Norge åpner åtte nye visumsentre i forskjellige deler av Kina mandag 3. desember. Det innebærer kortere reisevei og lavere terskel for å søke visum.

Det totale innbyggertallet i byene som får nye visumsentre er alene på om lag 65 millioner, i tillegg kommer omliggende regioner.

Norge og Kina har gjennom lengre tid forhandlet om åpningen av visumsentrene. Søkere kan nå levere visumsøknader og avgi biometri på åtte nye steder.

Tilgangen til nye visumsentre vil ikke bare bidra til økt turisme, men også mer folk-til-folk-samarbeid, samt styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kina, opplyser Utenriksdepartementet.

De nye norske visumsentrene åpner i byene Hangzhou, Shenyang, Xian, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Changsha, og Kunming.

Fram til nå har kinesiske turister som vil til Norge personlig måttet reise til enten Beijing, Shanghai eller Guangzhou for å søke visum. Det betyr for eksempel at turister fra storbyen Chengdu har måttet reise til Beijing som ligger 1.800 kilometer unna.

Så sent som i slutten av oktober i år var nordmenn fortsatt de eneste Schengen-borgerne som ikke kan reise visumfritt til Shanghai og Beijing.

– Norge står allerede på listen over land som får reise visumfritt inn til øya Hainan, og vi håper Norge snart blir inkludert i det visumfrie transittprogrammet som gjelder for andre deler av Kina, opplyste da kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til NTB.