Sult-aktor måtte dele opp gigantsaken – Betew og Harnes først ut i ankerunden

Den store Sult-saken, hvor Metkel Betew er sentral, ble så kronglete i tingretten at aktoratet så seg nødt til å dele den opp i tre deler før ankebehandlingen.

– Saken mot Metkel Betew og Lars Harnes, om drapsforbund og drapsforsøk på Imran Saber, står bevismessig i samme stilling som da saken gikk for tingretten. Det som er nytt nå, er at de forskjellige ankene over tingrettens domfellelser og frifinnelser i Sult-saken skal behandles som tre separate saker, sier statsadvokat Alvar Randa til NTB.

Tiltalen i den såkalte mafiasaken, eller Sult-saken som den er blitt kalt, etter navnet politiet ga operasjonen, omfatter innførsel av store mengder narkotika, planer om et spektakulært ran på Oslo lufthavn og drapsforsøk på Iram Saber. Saken hadde 13 tiltalte, som hadde ulike roller og innblanding i de forskjellige tiltalemomentene, da den gikk for Oslo tingrett.

Domstolen landet blant annet på at det ikke var tilstrekkelig bevist at Nokas-dømte Metkel Betew leide inn Bandidos-topp Lars Harnes til å drepe Imran Saber sommeren 2015.

Tirsdag skal anken over frifinnelsene for overlagt drapsforsøk og drapsforbund opp for Borgarting lagmannsrett. Retten har satt av to og en halv uke til saken.

For mye for retten

Etter tingrettens behandling har aktoratet erkjent at presentasjonen av det svært omfattende sakskomplekset ble for kronglete bevismessig for domstolen. Etter nesten et halvt år med bevisførsel og prosedyrer avsa Oslo tingrett i våres frifinnende dom mot flere av de tiltalte – for drapsplanene, ransplanene og innførsel av 20 kilo av det syntetiske, narkotiske stoffet MDMA.

Domspremissene så omfattende at da tingrettssommer Nini Ring skulle avsi dom, kunne hun bare lese utdrag fra den 178 sider lange dommen.

– Vi er ydmyke overfor tingrettens avgjørelse, og legger opp saken annerledes nå, sier Randa.

Derfor kommer narkotika-delen av Sult-saken – innførsel av 50 kilo hasj og 20 kilo MDMA – og planene som å rane en verditransport på Gardermoen opp som separate ankesaker først til våren.

Avlytting og spaning

Politiet har omfattende bevismateriale fra spaning, overvåking og avlytting av en rekke møter mellom Betew og Harnes, hvor drapsplanene skal ha blitt diskutert. De fulgte også Harnes på seks mopedturer til garasjeanlegget under boligområdet der Saber bor. Politiet mener dette hadde sammenheng med planene om å drepe ham.

Saber ble av politiet om å holde seg unna boligen den dagen Harnes dro dit for sjette gang – kledd i nøye sammensatte plagg for å unngå å legge igjen biologiske spor og med et våpen i det lille rommet under setet på mopeden han kjørte.

Politiet mener de reddet Sabers liv denne dagen, men tingretten peker på at opptakene som ble spilt av, er til dels i teknisk dårlig forfatning. Det er også vanskelig å fastslå at de to uomtvistelig snakket om drap.

Betew og Harnes nekter straffskyld og hevder samtalene dem imellom handlet om en felles hasjvirksomhet. Da saken gikk for tingretten, framholdt Harnes at han for egen regning bare ville skremme Saber og at det aldri forelå noen planer om å drepe ham.