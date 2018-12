Voldstiltalt skal ha hatt 50 løpegutter

En norskpakistaner som av politiet beskrives som en sentral skikkelse i Oslos kriminelle miljø, er tiltalt for over ti forhold, blant annet for vold og trusler.

34-åringen, som er tidligere Young Guns-medlem, er tiltalt for grov vold mot to personer, trusler mot en rekke personer, deriblant en politimann, samt grovt bedrageri og ulovlig våpenbesittelse, skriver Aftenposten. Mannen nekter straffskyld. Da mannen ble varetektsfengslet i juni, beskrev Oslo-politiet ham som en sentral skikkelse i hovedstadens kriminelle miljøer. Ifølge Aftenpostens kilder i det belastede ungdomsmiljøet i Groruddalen i Oslo, skal 34-åringen ha om lag 50 løpegutter på Vestli. 34-åringens forsvarer, Trygve Staff, ønsker ikke å kommentere avisens opplysning. Norskpakistaneren skal fram 2015 ha vært Young Guns-medlem, men havnet i konflikt med flere i den kriminelle gjengen. I sommer skal han ha blitt avbildet med en av toppene i MC-klubben Satudarah, skriver avisen. 34-åringen er blant en av fire menn som er tiltalt i saken som starter i Oslo tingrett 10. desember. (©NTB)