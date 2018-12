Runar Myrnes Balto (31) fra Evenes i Ofoten ble enstemmig valgt til ny leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) på forbundets landsmøte lørdag.

– Det er en ære å bli valgt som leder av NSR, og særlig når vi i helgen feirer vårt 50-årsjubileum. Jeg takker landsmøtet for tilliten, sier Myrnes Balto.

Norske Samers Riksforbund er en norsk-samisk kulturorganisasjon etablert i 1968 som en landssammenslutning av lokale sameforeninger. Organisasjonen er også et politisk parti og har i dag 18 av 39 representanter i Sametinget.

I tillegg til Balto har organisasjonen også valgt to nye nestledere. Vidar Andersen (40) fra Tromsø sameforening som politisk nestleder, og Saia Stueng (25) fra Karasjok sameforening som organisatorisk leder.

– Jeg er glad for å ha med meg et ungt og svært bra team i ryggen. Etter 50 år har NSR en stolt tradisjon, og den vil vi ta vare på når en ny generasjon skal fornye både organisasjonen og politikken vår, fortsetter Balto.

– Utfordringene står i kø, og NSR skal være i front for å løse dem. Det gjelder for eksempel framtiden for samisk språk, hva vi skal leve av, hvordan vi møter klimaendringer og hvordan vi forebygger vold og overgrep i samfunnet vårt, sier Balto.