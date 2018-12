Fire svensker tiltalt for motarbeidelse av norsk rettsvesen

Fire svensker er tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet etter at de dukket opp under en rettssak mot medlemmer av MC-klubben La Familia i Haugesund i høst.

Konstituert førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland har tatt ut tiltale for grov motarbeidelse av rettsvesenet mot de fire svenskene som vandret inn i rettssalen under straffesaken mot seks medlemmer av motorsykkelklubben La Familia i Haugesund tidligere i år, skriver Haugesunds Avis. Ifølge tiltalen har de fire sentrale posisjoner i La Familia i Sverige der klubben har hovedbase og var moderklubb for avdelingen i Haugesund. Strafferammen for grov motarbeidelse av rettsvesenet er fengsel i inntil ti år, med en minimumsstraff på ett års fengsel. I tiltalen blir det påpekt at svenskenes oppmøte i rettssal 14 i Haugaland tingrett medførte frykt blant flere av de tiltalte og fornærmede i straffesaken. Svenskene oppga også falske navn. – Deres opptreden var egnet til å påvirke de tiltaltes og vitners forklaringer i Haugland tingrett. Overtredelsen anses som grov, idet det særlig leges vekt på at den er begått av flere i fellesskap og hadde et organisert preg, heter det i tiltalen. Politiadvokat Øyvind Haukland, skal være aktor i saken i april neste år. Han sier til Haugesunds Avis at politiet ser alvorlig på saken. – Motarbeidelse av rettsvesenet er noe vi tar på alvor, sier Haukland. I den aktuelle rettssaken ble seks menn i oktober dømt for grov vold, ran og kidnapping av en 27 år gammel mann i Haugesund 27. januar i år. Fire ble dømt til fengsel og hovedmannen, en 44-åring som regnes som en lederskikkelse i La Famila lokalt, fikk to og et halvt år. To av de tiltalte fikk samfunnsstraff. Ingen av de seks hadde motorsykkel.