Forfang-seier kickstartet den norske hoppsesongen

Johann André Forfang klinte til og vant i hoppverdenscupen i russiske Nizjnij Tagil lørdag. Robert Johansson og Halvor Granerud havnet også blant de ti beste.

Forfang hoppet svært imponerende, og med to gode svev på 135,5 og 129 meter i vanskelige forhold tok han seieren 0,2 poeng foran polske Piotr Zyla.

Tredjeplassen gikk til japanske Ryoyu Kobayashi, som dermed tok sin fjerde pallplass på rad i verdenscupen.

Etter første omgang lå Forfang på 3.-plass og var 4,4 poeng bak lederen Kobayashi. Japaneren sto igjen til slutt i finaleomgangen, men taklet ikke presset.

Dermed tok Forfang Norges første seier i vinter. Det var også den første norske pallplassen denne sesongen.

Tre blant topp ti

Johansson smalt til med 130,5 meter i annen omgang. Dermed hoppet han seg opp fra 13. til 6.-plass. Hans første hopp var 126 meter langt.

Granerud fløy også høyt over kulen og strakte seg ned til 135 meter i første omgang. 22-åringen var tydelig fornøyd etter eget hopp og lå på 5.-plass. Han var åtte poeng bak Kobayashi.

I finaleomgangen skuffet han derimot med et hopp på 120 meter og havnet til slutt på 9.-plass, men det norske laget kunne likevel glede seg over å ha tre hoppere i topp ti.

Tre ute

Anders Fannemel tok karrierens første verdenscupseier i Nizjnij Tagil i 2014, men lørdag var han ikke i nærheten av å gjenta det med sitt hopp på 119 meter. Det holdt ikke til å kvalifisere seg for finaleomgangen.

Daniel-André Tande landet på svake 115,5 meter og tok seg heller ikke videre. Kongsberg-hopperen klarte dermed ikke å gjøre som i fjor, da han var på seierspallen i begge rennene i Nizjnij Tagil.

22 år gamle Sondre Ringen leverte et hopp på 118 meter. Dermed var konkurransen over for tre av de norske hopperne etter bare én omgang.