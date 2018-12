Selvkritisk Thorir om keepergåten: – Vi burde nok ha byttet før

Keeper Silje Solberg spilte en bunnsolid 1. omgang i EM-åpningen mot Tyskland, men ble likevel benket. Landslagssjef Thorir Hergeirsson er åpen for kritikk.

Tyskerne vant overraskende 33-32 etter at Norge opplevde en fæl dag i forsvarsspillet.

Solberg hadde vel 40 i redningsprosent de første 30 minuttene. Svært mange stusset da Katrine Lunde kom på banen fra start av 2.-omgangen.

Veteranen fikk et blytungt møte med EM og ble skutt helt i senk av tyskerne i lengre perioder.

– Det er i stor grad Mats (Olsson) sitt ansvar å gjøre keeperbytter selv om jeg har siste ord. Det er greit nok å bytte i pausen. Så kan vi jo diskutere om vi skulle ha byttet Silje inn igjen litt tidligere. Det mener vi nok nå at vi burde ha gjort, sier Thorir Hergeirsson til NTB.

– Vi burde kanskje ha satt henne inn etter et kvarter, og i hvert fall etter at hun reddet et straffekast.



Ville ha mer

Olsson sier dette om Solbergs førsteomgang og byttet:

– Den var OK, men ikke superbra. I og med at vi har to så bra målvakter, hadde jeg håpet på og regnet med at det skulle bli ytterligere et løft i andre omgang, sier keepertrener Olsson til NTB.

– Jeg tenker at han (Olsson) vil ha i gang begge keeperne, og det er veldig forståelig. Det er et valg de (trenerne) tar. Så er det jo greit å være etterpåklok, sier en diplomatisk Solberg til NTB.

Strek i regningen

Hun kom inn og reddet to straffer etter pause og fikk så spille de siste fem minuttene for et stresset og presset norsk lag.

Solberg stoppet på 43 i offisiell redningsprosent mot Lundes 17.

Landslagsledelsen ønsket å få i gang Lunde som har slitt med småskade den siste tiden, men mye tyder på at det valget kan ha fratatt Norge seieren.

Norge fortsetter EM mot Tsjekkia mandag og Romania onsdag. Tapet for Tyskland kan gjøre veien videre kronglete.