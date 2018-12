Tid for å sjekke røykvarsleren

Flere er omkommet i branner så langt i år enn i hele fjor. Lørdag er det Røykvarslerens dag og tid for å bytte batterier.

I 2017 omkom 26 personer i branner i Norge. Det er det laveste antallet siden DSB begynte å registrere brannofre i 1979. Men 2018 bryter den positive tendensen. Så langt i år det registrert 31 omkomne i branner.

– Det er viktig å plassere røykvarslere slik at de slår ut raskt om det begynner å brenne på kjøkkenet, på vaskerommet, ved sikringsskapet og eventuelt i et teknisk rom. Disse bør være seriekoblet med røykvarslere i alle soverom. Da blir du vekket, sier avdelingsleder i DSB, Anne Rygh Pedersen.

Siden det allerede, før året er omme, er en økning i antall omkomne sammenlignet med hele fjor, oppfordrer DSB folk til å ta litt ekstra vare på hverandre.

– Har du en eldre slektning eller nabo som ikke får byttet batteri i sin egen røykvarsler, så tilby dem hjelp. Det kan redde liv, sier Rygh Pedersen.

Én røykvarsler per etasje er et minstekrav, men flere varslere øker sjansene for å redde seg ut i tide. 1. desember er Røykvarslerens dag. DSB oppfordrer derfor alle til å bytte batteri i røykvarslerne sine og kontrollere at de virker.