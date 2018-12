Mer enn ti sauer døde da et tog kjørte inn i en saueflokk på Sørlandsbanen lørdag ettermiddag.

Påkjørselen skjedde like vest for Laudal i Marnardal kommune i Vest-Agder, opplyser Agder politidistrikt, som fikk melding om påkjørselen av Bane Nor i 14-tiden.