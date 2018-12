Boligselger dømt etter skjeggkre-funn

En boligselger er dømt til å betale over 350.000 kroner i prisavslag fordi kjøperen ble møtt av skjeggkre ved innflytting.

I tillegg må boligselgeren betale 200.000 kroner i sakskostnader, i alt over en halv million kroner, skriver E24.

Dommen illustrerer den strenge rettspraksisen som nå etableres rundt insektene. Skjeggkre inntok norske hjem for noen år siden og fører til stadig flere boligkonflikter.

Insektet er ikke farlig for mennesker og gjør liten eller ingen bygningsmessig skade. Men de er likevel ubehagelige nok til å påføre boliger et betydelig verditap, fastslås det i dommen fra Bergen tingrett.

Den presiserer at folk reagerer forskjellig i møtet med skjeggkreet, men at det for noen utløser vemmelse.

Boligselgeren har forklart at han ikke registrerte insektene mens han selv bodde i boligen. Men dommeren mener dette ikke kan godtas som ansvarsfraskrivelse.

«Retten legger til grunn at populasjonen av skjeggkre er så stor at forekomsten av dyrene medfører betydelig ubehag, og at de er til sjenanse når det er besøkende i leiligheten», heter det.

I oktober la Nokas Skadedyrkontroll fram en skjeggkre-rapport om boligen. Det ble funnet en godt etablert og reproduserende populasjon som hadde formert seg i minst to og et halvt år.

Selgerens advokat Even Komnæs ønsker ikke å svare på om dommen ankes. Han vil heller ikke gi andre kommentarer til saken.

Skjeggkreet, som hører til børstehalene, er blant de eldste insektene på jorden. Det er antatt at insektet har en maksimal kroppslengde uten antenner og haletråder på 18 millimeter.