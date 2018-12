Dykkere fra Sjøforsvaret på plass ved KNM Helge Ingstad

Været bedret seg tidligere enn ventet i området der KNM Helge Ingstad havarerte. Dermed kunne forberedelsene til hevingen av milliardfregatten fortsette lørdag.

Fregatten har ligget rolig det siste døgnet, og pressevakt Sven Halvorsen i Forsvaret sier til NTB at et team reiste ut til Stureterminalen lørdag formiddag for å forberede dykking.

– Jeg kan bekrefte at de faktisk allerede nå har startet dykkeroperasjonen, som er ett av flere tiltak for å forberede heving av fregatten, sa han ved 12-tiden.

Fregatten ligger på grunn i Hjeltefjorden i Øygarden etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november. Foreløpig er det fortsatt uklart når arbeidet med selve hevingen av fregatten kan starte.

– Det er mye teknisk rundt dette som må klargjøres, og jeg vil ikke spekulere på når vi kan begynne med selve bergingen, sier Halvorsen.

Må tømmes

At skipet ikke blir hevet med det aller første, er imidlertid klart. Skipet er fylt med nærmere 10.000 kubikkmeter sjøvann, og store deler av dette må ut først, sier kommandørkaptein Arild Øydegard, prosjektansvarlig for hevingen, til VG.

– Vi har stor løftekapasitet, men ikke til å løfte både skipet på rundt 5.000 tonn og ytterligere 10.000 tonn med sjøvann. Så dette må vi få ut underveis – vi har anslått at vi kanskje kan ha 500 kubikkmeter igjen når vi tar den opp, sier han.

Det er også en del drivstoff igjen i skipet, og Forsvaret vil fortløpende vurdere om de skal tømme ut mer.

Når skipet er rettet opp i vannrett stilling og tømt for tilstrekkelig med vann, skal de to kranlekterne Rambiz og Gulliver samarbeide om å løfte fregatten opp på en flytedokk før den transporteres til Haakonsvern.

– Skroget intakt

Det er fortsatt ikke tatt noen endelig beslutning om hvorvidt fregatten får leve videre. Ifølge VG er to arbeidsgrupper satt i sving for å vurdere det spørsmålet; en som skal forsøke å berge materiellet om bord, og en som skal planlegge reparasjon.

Øydegard opplyser til avisen at skroget er relativt intakt, bortsett fra flengen på 45 meter som fregatten ble påført i kollisjonen med Sola TS.

– Vi har skade på ror og slikt, men dette er et krigsskip hvor skroget har tålt påkjenningene hittil, forklarer Øydegard.

Feil i konstruksjonen

Den foreløpige analysen fra Statens havarikommisjon er at det ikke var noen enkelt handling eller hendelse som ledet til fregattulykken. De mener den skyldes flere faktorer og omstendigheter, deriblant at oljetankeren ble forvekslet med Stureterminalen på land.

Da de to skipene først kolliderte, fikk det dramatiske konsekvenser på grunn av en konstruksjonsfeil på Helge Ingstad. Statens havarikommisjon fant et sikkerhetskritisk problem med fartøyets vanntette inndeling, som førte til at store vannmasser flommet inn og fylte rom etter rom under dekk etter kollisjonen.

Fregatten ble levert av Navantia, og samme konstruksjonsfeil er påvist også på de fire andre fregattene det spanske skiftverftet har levert til Norge.

– Opererer som normalt

Etter funnet har Sjøforsvaret iverksatt midlertidige tiltak for å motvirke konstruksjonsfeilen. Disse tiltakene er nok til å sikre at Norges forsvarsevne ikke er ytterligere svekket, og de sørger for at feilen ikke påvirker forpliktelsene overfor NATO, opplyser Sjøforsvarets kommunikasjonssjef Torill Herland i en epost til NTB.

– De tiltakene vi har gjennomført på kort sikt, vurderes som tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten, og på kort sikt opererer fregattene som normalt. Om de eventuelt må tas ut av tjeneste en kortere eller lengre periode for å implementere en mer varig løsning, er ikke avklart, skriver hun.

Når feilen blir endelig utbedret og hvor mye det eventuelt vil koste, har hun foreløpig ikke svar på.