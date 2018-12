Han veltet Nixon. Nå jakter han Trump. Til sommeren besøker han Oslo

Pulitzer-vinner og Watergate-journalist Bob Woodward tar turen til Norge for første gang.

Anledningen er en fokussamtale på Folketeateret i Oslo 4. juni.

Bob Woodward trodde inntil for noen år siden at Watergate-skandalen var det verste som har skjedd i amerikansk politikk. Så kom Donald Trump.

Woodward kom i høst ut med boken «Fear. Trump in The White House». Her har han hatt hundrevis av samtaler med folk på innsiden av Trumps apparat og han kommer ikke særlig godt ut av boken. Det hvite hus blir beskrevet som i fullstendig kaos med en forvirret mann på toppen.

Boken har solgt i over 10 millioner eksemplarer bare på hjemmebane i USA.

Om Trump har lest den?

– Just another bad book, uttalte han da den kom ut i høst.

Les også: Trump vil skrive egen bok: – Jeg skal gi dere sannheten

Veltet Nixon

Sammen med sin daværende kollega i Washington Post, Carl Bernstein, klarte de to journalistene det ingen andre har klart i ettertid – å velte en sittende amerikansk president. Daværende president, Richard Nixon, måtte forlate presidentembetet da den berømte Watergate-skandalen var et faktum i 1974.

På sin reise gjennom USA har han møtt lesere og folk.

Spørsmål

De har hatt fire typer spørsmål:

Hvordan har president Trump det og hvordan har han klart å overleve?

Etterforskningen av spesialrådgiveren Robert Mueller: Vil det bli som Watergate-skandalen eller vil det forsvinne som Reagans Iran-Contras-skandale?

Hva er sannsynligheten for en ny krig? Hva er målene med Nord-Korea, i Midtøsten, med den Islamske stat, og om terrorisme?

Er den amerikanske/globale økonomien stabil eller er vi på vei til å få problemer? Hvordan spiller Trumps America First Agenda ut med USAs allierte og fiender over hele verden?

Dette og mer til står på programmet, heter det i en pressemelding fra arrangør A Comic Soul.

Billettsalget starter 3. desember.

Les også:



Donald Trumps tidligere advokat innrømmer å ha løyet



Så mye vil britene tape på sitt Brexit-medlemsskap utenfor EU



Denne saken ble først publisert på Dagsavisen.no.