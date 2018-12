Aktor ber om 13 og et halvt års fengsel for mannen som skal ha drept 20-åring

Statsadvokat Kari Buvik ber om 13 og et halvt års fengsel for 24-åringen som er tiltalt for å ha drept 20 år gamle Arvin Taravaty på Ellingsrud i Oslo i fjor.

Fredag holdt Buvik sin prosedyre i rettssaken mot den 24 år gamle oslomannen. Hans forsvarer Jan Christian Kvanvik mener fengselsstraffen er altfor streng. – Selv om retten skulle komme til at han har hatt til hensikt å drepe, vil det være en helt urimelig straffutmåling, sier Kvanvik til TV 2. Han mener en riktig straff i denne saken vil være mellom seks og sju års fengsel og ba i sin prosedyre om at retten benytter en annen straffebestemmelse enn drap, nemlig kroppsskade med døden til følge. (©NTB)