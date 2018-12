Kamerat erkjenner å ha drept Stig Anders Johansen

Politiet i Nordland opplyser at en mann i 30-årene erkjenner å ha drept Stig Anders Johansen, som ble funnet død forrige torsdag.

Etterforskningen viser at den drepte og den siktede skal ha vært omgangsvenner. Den siktede mannen i 30-årene erkjenner straffskyld for at han under et basketak var ansvarlig for vennes død. Den siktede tilkalte heller ikke hjelp.

Hendelsen skal ha funnet sted hjemme hos siktede. Han skal ha plassert liket ute på verandaen.

Mannens forklaring stemmer overens med funnene i den taktiske og tekniske etterforskningen som så langt er gjort i saken, opplyser politiet i Nordland.

Politiet har så langt ikke mottatt noen obduksjonsrapport og kan derfor ikke si noe om dødsårsak eller tidspunkt, ut over at etterforskningen gir grunn til å tro at drapet fant sted helgen den 9. til 11. november. Dette stemmer også med siktedes forklaring. Politiet sier ikke noen om motivet for handlingen.

Den drepte 35-åringen ble meldt savnet to dager før han ble funnet under en leteaksjon.

(©NTB)