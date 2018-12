Fjerning av krypto-subsidier utsettes

De fire budsjettpartiene på Stortinget er enige om å utsette den planlagte fjerningen av el-subsidier til bedrifter som utvinner bitcoin og annen kryptovaluta.

Etter den opprinnelige planen i budsjettavtalen skulle endringene i elavgiften ha skjedd ved årsskiftet, men nå skal det i stedet skje 1. mars.

– Regjeringspartiene og KrF har hele tiden vært opptatt av ikke å ramme datasenterutbyggingen, samtidig som det ikke er et ønske å gi redusert elavgift til kryptovalutaproduksjon. Derfor har vi nå blitt enige om en bedre avgrensning enn det som opprinnelig lå i budsjettenigheten som ble presentert 18. november. Det vil også være en høring før endringen innføres, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

Kort frist

Datasenter har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre. Denne rabatten vil altså regjeringen fjerne for selskaper som utvinner bitcoin og annen kryptovaluta.

Flere har reagert på beslutningen, særlig at den ble varslet så kort tid i forveien. Selskaper som utvinner Bitcoin, har også uttalt at dette kan bety kroken på døren for dem.

Får mer tid

Asheim understreker at delen av den elektriske kraften som leveres til datasentrenes øvrige aktivitet, fortsatt vil få redusert sats.

– Nå vil departementet få tid til å gjøre en avgrensning som sørger for at kun de delene av datasentrene som driver produksjon av kryptovaluta, påvirkes av endringene, sier han.

Finanspolitikeren er likevel tydelig på at subsidiene skal bort fra 1. mars.

(©NTB)