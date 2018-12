Politiet: Båtfører på redningsskøyte fikk illebefinnende før krasj

Politiet har konkludert med at ulykken hvor en redningsskøyte kjørte på land i full fart på Sunnmøre, skyldtes at båtføreren fikk et illebefinnende.

Et mannskap på tre var om bord da redningsskøyta Idar Ulstein havnet på land og knuste et naust på Grytastranda i Haram kommune torsdag. – To av dem ble lettere skadd og har fått behandling på sykehus. Vår primære oppgave er å ta vare på dem, sa beredskapssjef Ronny Pedersen i Redningsselskapet til NTB etter ulykken. I tillegg til undersøkelser fra politiet og Havarikommisjonen har Redningsselskapet tatt initiativ til eksterne undersøkelser. Politiet ble varslet om at skøyta traff land i Kvernhusvika klokken 12.28 torsdag. En nabo på stedet sier naustet som ble truffet, er helt knust. Hele båten ble liggende oppå en bergknaus. Båten ble torsdag kveld fraktet til Ålesund, hvor tekniske eksperter fredag ettermiddag skulle vurdere de omfattende skadene. Det er likevel for tidlig å si om fartøyet må kasseres, ifølge Redningsselskapet, som antyder at det kan komme et svar på dette spørsmålet neste uke.