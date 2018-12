Hadia Tajik og tidligere DN-journalist er blitt kjærester

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik (35) er blitt kjæreste med Dagens Næringslivs tidligere politiske journalist Kristian Skard (46).

Det bekrefter paret overfor VG fredag.

Skard forlot tidligere i høst jobben i DN til fordel for PR-byrået Try Råd. Han bekrefter nå at han sa opp jobben på dette tidspunktet fordi rollen som politisk journalist sto i veien for kjærlighetsforholdet.

Bak Giske-avsløringer



Skard er kjent for å ha stått bak flere av avsløringene i fjor som førte til at Trond Giske til slutt måtte gå av som nestleder i Arbeiderpartiet.

I et lengre intervju med VG forklarer Tajik at hun og Skard har kjent til hverandre i lang tid, men at de først sist sommer møttes i en sammenheng som ikke var jobbrelatert.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Årsaken til at vi har dette intervjuet er at Kristian inntil nylig var politisk reporter og jeg er politiker. Og det er den siden ved denne relasjonen offentligheten kan ha noen spørsmål om, og det er helt greit, sier Tajik.

Støre: – Hyggelig



Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ble informert av Tajik i august.

– Når folk slår seg sammen med noen de er glad i, så er det hyggelig, sier han til NTB.

Han ser ingen kobling til Skards kritiske saker om Ap og kjæresteforholdet.

– Slik jeg forstår det, ble de kjærester i sommer. Det er etter at de interne sakene i Arbeiderpartiet var ferdig behandlet, sier Støre.

