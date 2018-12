Kvinne dømt for grov voldtekt for andre gang på kort tid

En 20 år gammel kvinne er dømt til fem års fengsel for vold og grov voldtekt mot en mann i 30-årene. Kvinnen sitter fengslet i Sverige i en lignende sak.

I oktober i fjor ble den 20 år gamle kvinnen dømt til to års fengsel for vold og voldtekt i en lignende sak i Sverige. Det var i forbindelse med denne saken at politiet kom på sporet av voldtekten i Eidskog, som skjedde drøyt et halvt år tidligere.

Hendelsen i Eidskog skal ha skjedd på en fest natt til søndag 18. desember 2016. Da var kvinnen kun 18 år.

Ifølge NRK ble kvinnen dømt i Glåmdal tingrett fredag til fem års fengsel. I tillegg til kvinnen er en mann i 20-årene dømt til tre års fengsel for medvirkning til voldtekten, og en mann i 40-årene dømt til fengsel i fem måneder for vold mot mannen.

I dommen er det lagt vekt på at dette er en svært grov sak. Kvinnen tok initiativ og utførte voldtekten. I dommen står det at handlingen var grotesk, grov, ydmykende og særlig krenkende.

Kvinnen fortalte i retten at hun trodde mannen i 30-årene var pedofil, og sa i retten at hun ønsket å sette mannen på plass og planla en felle for han. Hun skal selv ha blitt utsatt for overgrep tidligere i livet av en annen person.

Kvinnen ble senere kjent med av politiet at det ikke er noen grunn til å tro at mannen er pedofil.

Grov voldtekt kan straffes med fengsel fra 3 til 21 år i fengsel, men retten mener at straffen bør settes ned på grunn av kvinnens unge alder.

