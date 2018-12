Rødgrønt flertall uten Rødt i november

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har klart flertall uten støtte fra verken Rødt eller Miljøpartiet De Grønne, viser tall fra november.

Nettstedet pollofpolls' gjennomsnitt for nasjonale målinger i november viser at Ap, Sp, SV, Rødt og MDG til sammen ville fått 92 mandater hvis dette ble valgutfallet. De fire ikke-sosialistiske partiene ville til sammenligning fått 77 mandater.

Men også uten de totalt tre mandatene fra Rødt og MDG ville de rødgrønne fått klart flertall, med 89 mot 77 mandater, viser novembertallene.

Verken Rødt eller MDG er over sperregrensen, men Rødt er nærmest med en oppslutning på 3,9 prosent. MDG får støtte fra 2,7 prosent.

Ap-oppsving

Mens vinteren og våren viste ikke-sosialistisk flertall i Stortinget, har tendensen snudd i høst med rødgrønt flertall de fire siste månedene. I to av månedene har imidlertid de rødgrønne vært avhengig av Rødt for å få flertall, men altså ikke i november. Det har flere årsaker:

* Arbeiderpartiet har i høst opplevd en oppadgående trend og øker i november sin oppslutning for femte måned på rad. Mens partiet i juni fikk støtte fra 23,2 prosent av velgere, er tallet for november 28,7 prosent. Det er 1,3 prosentpoeng bedre enn valgresultatet i 2017 og ville gitt 55 mandater på Stortinget.

* Med 11,3 prosents oppslutning har Senterpartiet bare én gang siden valget vært høyere enn i november.

* SV faller noe tilbake og får en oppslutning på 6,3 prosent, men det er likevel bedre enn valgresultatet på 6 prosent i fjor høst.

KrF sliter etter høyresving

For statsminister Erna Solberg (H) er det mange skjær i sjøen, dersom novembertallene legges til grunn. Det mest kritiske er at både Venstre og KrF kommer under sperregrensen på 4 prosent.

KrF har ikke fått noen opptur på meningsmålingene etter at partiet gikk inn for samarbeid med dagens regjering. Partiets oppslutning på 3,9 prosent i november ville redusert stortingsgruppen fra åtte til tre. For fjerde gang siden valget i fjor høst havner partiet under sperregrensen.

KrF besluttet 2. november å søke samarbeid med Solberg-regjeringen, som partiet hadde en samarbeidsavtale med i årene 2013–2017. Store deler av KrF, med partileder Knut Arild Hareide, ønsket imidlertid å undersøke muligheten for regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

Venstre og Frp i trøbbel

Også Venstre, som gikk inn i regjeringen i januar, sliter tungt.

Partiet havner i november for femte måned på rad under sperregrensen. På en fersk Norstat-måling for NRK fikk Venstre bare støtte fra 2,8 prosent av velgerne.

Mens Solbergs eget parti Høyre ligger nokså stabilt på 25,4 prosent, knapt over valgresultatet, er Fremskrittspartiet i trøbbel, tyder novembermålingene på.

Partiet får i snitt støtte fra 12,8 prosent av velgerne. Det er 2,4 prosentpoeng svakere enn valgresultatet og en nedgang på 3 prosentpoeng siden toppnoteringen i april.

