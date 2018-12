Rørosbanen åpner tidligst lørdag

Rørosbanen vil holde stengt hele fredagen etter at et tog og et vogntog kolliderte ved Koppang i Hedmark.

– Det er en god del skader på betongsvillene som togskinnene er festet til. Vi har en omfattende jobb foran oss før sporet blir farbart, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB. – Rørosbanen åpner tidligst i løpet av morgendagen, sier Korslund. Sjåføren i vogntoget omkom i kollisjonen med toget på en planovergang ved Koppang på Rørosbanen. Ulykken skjedde rundt klokka 14.09 torsdag ettermiddag. To andre personer ble skadd i kollisjonen. NSB setter opp alternativ transport mellom Hamar og Atna mens Bane Nor retter opp infrastrukturen. – Passasjerene vil bli fraktet med buss og drosje mellom denne strekningen, sier pressesjef Åge Chrisstoffer Lundeby i NSB. (©NTB)