Moxnes ber Støre oppklare uttalelse om politisk slektskap

Ap-leder Jonas Gahr Støre forvirrer egne velgere og fagbevegelsen ved å uttrykke et nærmere politisk slektskap med Høyre enn med Rødt, mener Rødts leder.

– Ja, det gjør jeg, svarte Støre på spørsmål fra NRKs politisk kvarter onsdag om han føler et nærmere politisk slektskap med statsminister Erna Solberg (H) enn med Rødts Bjørnar Moxnes.

Fredag utdyper Ap-lederen hva han mente overfor NRK:

– Vi kan bekjempe Høyres politikk og borgerlig politikk innenfor de demokratiske institusjonene vi har. Vi er ikke et revolusjonært parti. Det var den typen slektskap jeg viste til.

Moxnes mener Støres uttalelser er forvirrende. Han etterlyser en avklaring fra Ap-lederen og ber ham se på hva de to partiene kan få til sammen.

– Det er ikke så rart at mange fagorganiserte lurer på hvor de egentlig har Ap, skriver han på Facebook.

Moxnes hevder Høyre er et skattekuttparti for arbeidsgiverne, og viser til at Rødt er opptatt av kamp mot økte forskjeller og sosial dumping.

– Og så føler Ap-lederen et nærmere politisk slektskap med dem enn med oss? skriver han, og peker på oljepolitikk, utenrikspolitikk, økonomisk politikk og EØS som saker hvor Høyre og Ap har mye til felles.

– På en rekke områder framstår Støre og Erna som nære, politiske slektninger. Sånn sett har Støre ordene sine i behold, ifølge Moxnes.

Støre viser til at Rødt og Ap samarbeider i mange kommunestyrer og i Stortinget om mange saker.

– Men her er det snakk om hvilket slektskap man hadde på demokrati og styring av samfunnet. Rødt har et prinsipprogram hvor de tar til orde for revolusjon. Det finnes ikke i Aps program, sier Ap-lederen, som viser til at Rødt springer ut av en autoritær tradisjon.

