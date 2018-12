Stortinget sier ja til salg av militært materiell til Emiratene

Stortingets utenriks- og forsvarskomité krever ikke stans i salg av militært materiell fra Norge til Emiratene, til tross for landets krigføring i Jemen.

Komiteen, som ledes av Aps Anniken Huitfeldt, har lagt fram sin innstilling om «Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid».

Flere av partiene gir i sine merknader uttrykk for dyp bekymring over situasjonen i Jemen, der Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon siden mars 2015 har ført krig mot Houthi-opprørerne.

Minst 10.000 mennesker er drept i krigen, og halve Jemens befolkning trues nå av sult, ifølge FN.

Stanset eksporten

Som følge av den dramatiske situasjonen i Jemen har regjeringen besluttet at det ikke skal selges våpen og ammunisjon til de krigførende landene.

Etter press fra flere partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn besluttet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tidligere i måneden også å stanse eksporten av annet norsk militærmateriell til Saudi-Arabia.

De forente arabiske emirater, som er det landet i koalisjonen som har flest bakkestyrker i Jemen, får imidlertid fortsatt kjøpe militært materiell fra Norge, noe SV var alene i utenriks- og forsvarskomiteen om å ha innsigelser mot.

Krigsforbrytelser

– Jeg forstår virkelig ikke at det kan være to meninger om dette. Skal det virkelig være vanskelig å slutte å selge forsvarsmateriell til landene som begår krigsforbrytelser og skaper humanitær katastrofe i Jemen, spør SV-leder Audun Lysbakken.

– Regjeringen sier de ikke vil vedta ny eksport, det er vel og bra. Men vi fortsetter likevel å eksportere på allerede inngåtte avtaler. Det er på tide at Norge rydder opp og stanser all eksport av forsvarsmateriell til alle landene som deltar i koalisjonen, selv om eksporten ble godkjent tidligere, sier han til NTB.

Uforståelig

Redd Barna stiller seg også uforstående til at Stortinget tillater fortsatt eksport av militært materiell til Emiratene, sett i lys av landets krigføring i Jemen.

– 85.000 barn har dødd av sult og sykdom siden krigen startet. Det er åpenbart at de krigende partene ikke bør få militærstøtte til å fortsette denne krigen, sier hjelpeorganisasjonens generalsekretær Birgitte Lange.

– Regjeringen sier selv at den ikke vil godkjenne nye lisenser til Saudi-Arabia, blant annet på grunn av situasjonen i Jemen. Hvorfor fortsetter da eksporten til Emiratene, som er like aktive i krigen, spør Lange.

