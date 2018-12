Sp og Taxiforbundet allierer seg i kampen mot «Uber-loven»

Senterpartiet og Taxiforbundet frykter den foreslåtte taxi-liberaliseringen vil få konsekvenser for heltidsyrket drosjesjåfør.

– Drosjesjåfør som heltidsyrke kan forsvinne. Vi etterlyser at departementet tar debatten om løsarbeidersamfunnet, sier styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til Klassekampen.

1. januar går høringsfristen ut for regjerings forlag til nye taxilover. I regjeringens foreslåtte liberalisering skal Uber bli tillatt fra 2020, taximarkedet skal dereguleres og hvermannsen skal kunne bruke sin egen bil som taxi.

Mer konkurranse

Da regjeringen sendte forslaget på høring i oktober, skrev de i en pressemelding at de ønsker større konkurranse i byene, mulighet for å bruke av ny teknologi og samtidig sikre tilbudet i distriktene.

De opplyste også at fra nyttår vil en arbeidsgruppe legge fram en rapport som skal se på mulighetene for å erstatte taksameter med «et enklere, billigere teknologinøytral løsning».

For de fleste faller regjerings liberaliseringsforslag i god jord, som hos forbrukerne, men ikke hos Senterpartiet og Taxiforbundet.

– Ødelegger næringen

– Høringsdokumentet fra regjeringen er en oppskrift på hvordan man skal ødelegge drosjenæringen vi har i dag og få inn Uber i stedet, sier Vedum til avisen, som mener forslaget undergraver muligheten til å ha yrket som et levebrød.

For at hvermannsen skal få bruke sin egen bil som taxi, må man ha plettfri vandel, ha førerkort i to år, opprette enkeltpersonforetak og ta en prøve hos Vegvesenet til en kostnad på 1.600 kroner. Bilen må også registreres i motorvognregisteret og må hyppigere på kontroll, skriver avisen.

