Voldtektssiktet barneskoleansatt også siktet for stalking av elev

En kvinne i 50-årene som er siktet for voldtekt av barn under 14 år, er også siktet for stalking av den samme mindreårige gutten.

I begynnelsen av november ble det kjent at en kvinnelig barneskoleansatt i 50-årene fra Stavanger er siktet for voldtekt av en tidligere elev på skolen der hun er ansatt. Nå er siktelsen utvidet til å gjelde stalking, skriver Stavanger Aftenblad. I siktelsen står det at kvinnen, i tidsrommet 17. juni 2016 til og med oktober 2018, har forfulgt den fornærmede gutten ved gjentatte ganger å ringe til ham og sende ham meldinger «på en slik måte at det var egnet til å fremkalle engstelse.». Stalking-paragrafen, §266a, trådte i kraft 17. juni 2016. Politiet ble kjent med den saken kort tid før siktede ble pågrepet. Hun ble løslatt etter avhør fredag 2. november. Seksuell omgang med barn under 14 år er i den nye straffeloven definert som voldtekt. – Vi vil gjennomføre et nytt avhør av siktede neste uke, sier politiadvokat Christine Kleppa, som er påtaleansvarlig jurist i saken. Kleppa ønsker ikke å kommentere om mistanken om voldtekt er styrket eller svekket. Ifølge Stavanger Aftenblad har politiet sikret seg store mengder meldinger siktede skal ha sendt til den mindreårige gutten. Kvinnens forsvarer, advokat Hans Marius Thorsnæs, sier hans klient bekrefter at det har vært kontakt mellom henne og fornærmede, men nekter for at kontakten har vært av seksuell karakter. – Hun benekter også at kontakten hun og fornærmede har hatt rammes av paragraf 266a, sier Thorsnæs. Guttens bistandsadvokat Kristin Jensen sier saken er vanskelig for hennes klient og hans familie. – De ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken. Saken ble anmeldt av guttens foreldre etter at et familiemedlem skal ha oppdaget mobilmeldinger med seksuelt ladet innhold på telefonen hans.