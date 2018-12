21-åring slipper å betale millionerstatning etter storbrann i Namsos

En 21 år gammel kvinnen slipper å betale inntil 11 millioner kroner i erstatning etter en brann i Namsos. Kvinnen ble frikjent i retten.

I mai i fjor ville hun hjelpe familien med å rydde i hagen utenfor leiligheten deres i boligfeltet Fossbrenna i Namsos, melder NRK.

– Jeg og søsteren min ble enige om å samle sammen litt gress og kvister og brenne dette i hagen, forklarte kvinnen i Namdal tingrett i november.

Kvinnen mistet kontrollen over bålet, og det tok raskt fyr i veggen på et rekkehus. Brannvesenet måtte først og fremst konsentrere seg om å redde andre boliger i nærheten av rekkehuset. En hel rekke med leiligheter ble ødelagt, men ingen personer ble skadd.

Brannen ødela fem leiligheter, og kvinnen var tiltalt for å ha vært grovt uaktsom da hun tente bålet i hagen.

Aktor la ned påstand om 18 dagers betinget fengsel for kvinnen, samt at hun måtte betale et erstatningskrav på inntil 11 millioner kroner.

– Jeg erkjenner delvis straffskyld, men det var jo aldri meningen å starte en brann. Jeg har heller ikke mulighet til å betale erstatningskravet, sa kvinnen i tingretten.

Mindretallet, rettens formann, mente kvinnen hadde handlet grovt uaktsomt og at hun burde dømmes. Flertallet fant det derimot ikke bevist at kvinnen hadde gjort noe som var svært klanderverdig.

Det eneste hun må betale, er et erstatningsbeløp på til sammen 10.000 kroner til to privatpersoner.