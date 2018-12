– Ludvigsen inviterte unge gutter på middag og hotellovernatting

Overgrepstiltalte Svein Ludvigsen oppsøkte mindreårige gutter på institusjon og inviterte dem på middag, badstu og hotellovernatting, mener politiet.

Det kommer fram av en kjennelse om varetektsfengsling fra januar i år fra Hålogaland lagmannsrett, som den gang la ned forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen. Forbudet er nå opphevet etter begjæring fra VG.

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner, og hvor han har invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Svein Ludvigsen er nå tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere. Han er også tiltalt for å ha utnyttet to av de fornærmedes sårbare stilling til samme formål.

Den tidligere fiskeriministeren nekter straffskyld og avviser at han har hatt noen form for seksuell kontakt med de fornærmede i saken.