Vogntogsjåfør omkom i togkollisjonen på Rørosbanen

Sjåføren på et vogntog omkom da dette kolliderte med et tog på en planovergang ved Koppang på Rørosbanen torsdag ettermiddag. To andre er skadd.

– Samtlige passasjerer og togpersonell er evakuert fra toget. Seks personer er sendt til senter for evakuerte, de øvrige er kjørt med buss for tog, opplyser politiet ved 18.30-tiden. – Det var sjåføren av vogntoget som mistet livet. To andre personer er bekreftet skadd, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. Hoft forteller at de var ved bevissthet og er kjørt til Sykehuset Innlandet på Elverum med lettere til moderate skader. De pårørende til den omkomne er varslet. Teknikere fra politiet arbeidet torsdag kveld på stedet for gjøre undersøkelser. – Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og forhold knyttet til den omkomne, sier Hoft. 100 om bord Toget stoppet ikke før cirka 150 meter etter sammenstøtet med lastebilen på planovergangen på Bjørånes i Stor-Elvdal kommune. Hanna Aaraas fra Stange var blant de første som kom ut av toget som kolliderte med et vogntog på en planovergang på Rørosbanen mellom Atna og Koppang. Foto: Njaal Kværnes / Østerdølen / NTB scanpix Ifølge kilder på stedet kan det virke som om lastebilen ble truffet mellom førerhus og lasteplan. En aksling på toget skal ha sporet av, men disse opplysningene kan ikke bekreftes av politiet på ulykkesstedet. Til sammen var det om lag 100 personer om bord i toget. De evakuerte har fått tilbud om bistand ved Stor-Elvdal hotell på Koppang. Ruter knust Politiet ble varslet om ulykken klokka 14.09. Ulykkestoget var på vei sørover og hadde akkurat krysset med nordgående tog da ulykken skjedde. Hanna Aaraas fra Stange var en av de første som kom ut av toget, cirka en time etter at ulykken skjedde. Hun satt bakerst i første vogn og opplevde et voldsomt støt, da toget traff lastebilen. – Det var et skikkelig trykk. Jeg huket meg ned med hodet mellom beina. Alle vrælte. Tre vinduer ble knust, og noen begynte å blø. Et barn fikk nok sjokk, men ble raskt tatt hånd om av moren, forteller hun til NTB. – Jeg er bare rimelig lykkelig for at det gikk så bra som det gikk med dem som var om bord i toget. Vi slapp med skrekken, forteller hun videre, og legger til at hennes tanker går til lastebilsjåføren og pårørende. Et tog har truffet en lastebil på Rørosbanen nord for Koppang. Foto: Njaal Kværnes / Østerdølen / NTB scanpix Stengt i lang tid Bane Nors pressevakt Harry Korslund sier det vil ta tid å få ryddet opp etter ulykken. – Som følge av sammenstøtet har togsettet sporet av med en aksel. Det betyr at vi har et omfattende bergingsarbeid foran oss, sier han til Østlendingen. Korslund forklarer at det kan bli aktuelt å bytte ut flere mulig skadde jernbanesviller på ulykkesstedet. Trolig vil det ta en stund før banen kan åpne igjen.