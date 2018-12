Næringsministeren vil skjerpe håndhevingen av konkurranseloven

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lover å styrke Konkurransetilsynet og skjerpe håndhevingen av konkurranseloven, spesielt i dagligvarebransjen.

Tiltakene er en del av regjeringens første stortingsmelding om handelsnæringen, som blir lagt fram fredag. Røe Isaksen (H) presenterte hovedtrekkene etter en omvisning på Kiwi på Hasle torsdag formiddag.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sa han.

– Regjeringen vil derfor styrke håndhevingen av konkurranseloven i bransjen, fortsatte Røe Isaksen.

Omstridt næring

Det siste året har dagligvarekjedene, politikere og akademikere barket sammen i en stor debatt om dagligvaremarkedet, som mange mener har for lite konkurranse, og hvor det er for vanskelig for små aktører å utfordre de store kjedene.

«De tre store» innen dagligvarehandel, Norgesgruppen, Coop og Rema 1000, kontrollerer 90 prosent av markedet og har vært mistenkt for å drive med ulovlig prissamarbeid. Tidligere i år gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia hos de tre.

Det er særlig leverandørenes innkjøpspriser til dagligvaremarkedet som har vært under lupen. En utredning Oslo Economics gjorde for Næringsdepartementet om etableringshindre i dagligvaresektoren, viste at forskjeller i innkjøpspriser er det som aller mest hindrer nye aktører i å etablere seg.

– En vurdering av hvilke konsekvenser eventuelle forskjeller i innkjøpspriser har, vil være en prioritert oppgave for tilsynet framover, sa næringsministeren.

Mer ressurser

Regjeringen vil også generelt be Konkurransetilsynet om å senke terskelen for hvilke saker som etterforskes i dagligvarebransjen. I tillegg vil de sørge for at tilsynet har nok ressurser til dette, og diskutere hva de trenger av midler.

Om det kommer mer penger allerede i budsjettet for neste år vil ikke Røe Isaksen si direkte, men han antyder det langt på vei.

– Jeg ønsker ikke at Konkurransetilsynet skal nedprioritere andre oppgaver, sier han til NTB.

Røe Isaksen vil også utrede behov for øvrige tiltak for økt konkurranse innenfor salg og distribusjon av dagligvare, og skal i tillegg foreslå en egen lov om god handelsskikk.

– Kan få enorm betydning

Både konkurransetiltakene og de øvrige hovedtrekkene i stortingsmeldingen om handelsnæringen ble tatt godt imot av næringslivsaktørene som var til stede på Hasle.

Nettbutikken Kolonial.no er blant flere som har slitt med å etablere seg i dagligvaremarkedet, og toppsjef Karl Munthe-Kaas er storfornøyd med signalene om at regjeringen vil ta tak i problemene med prisdiskriminering.

– Dette er akkurat det vi har bedt om. Forskjellene i innkjøpspris i Norge er veldig store mellom kjedene, og enorme for nye inntrengere. Det har gjort at man i praksis ikke har fått noe konkurranse. Både ICA, Lidl og nær sagt alle våre konkurrenter på nett har måttet legge ned eller trekke seg ut av markedet på grunn av dette, sier han til NTB.

– Forhåpentligvis vil dette også føre til dommer slik at man faktisk får avdekket prisforskjellene, fortsetter Munthe-Kaas.

Også Norgesgruppen er positiv til et styrket Konkurransetilsyn.

– Vi har tillit til Konkurransetilsynet og er positive til at regjeringen vil skjerpe håndhevingen av konkurranseloven, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, til NTB.

