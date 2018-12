Redningsskøyte berges fra land på Sunnmøre

Det er fortsatt uklart hvordan redningsskøyta Idar Ulstein havnet på land og knuste et naust på Grytastranda i Haram kommune på Sunnmøre torsdag ettermiddag.

– Et mannskap på tre var om bord. To av dem ble lettere skadd og har fått behandling på sykehus. Vår primære oppgave er å ta vare på dem, sier beredskapssjef Ronny Pedersen i Redningsselskapet til NTB.

Politiet ble varslet om at skøyta traff land i Kvernhusvika klokken 12.28. En nabo på stedet sier naustet som ble truffet, er helt knust. Hele båten ble liggende oppå en bergknaus.

Redningsskøyta var på vei tilbake fra et dykkeoppdrag da ulykken skjedde.

Berging

Hvordan redningsskøyta havnet på land, er fortsatt uklart torsdag kveld. I tillegg til undersøkelser fra politi og Havarikommisjonen, har Redningsselskapet engasjert eksterne undersøkelser.

– Etter bergingen av båten kan vi kan finne ut hva som har skjedd. Vi har tradisjon for å engasjere ekstern bistand, og det gjør vi også nå, sier Pedersen.

Idar Ulstein er heist opp av lekteren Mammutkrana fra Buksér og Berging, og fraktes videre til Ålesund, opplyser Redningsselskapet til NTB sent torsdag kveld. Skroget har fått omfattende skader, melder de på Twitter.

Høy fart

Lars Holmeset så redningsskøyta på vei innover i fjorden tidligere på formiddagen og da den var på vei utover.

– Idet den passerer ei grunne som vi kaller Midtfjordsstolpen, dreide den plutselig kurs og kom mot land. Den holdt fremdeles høy fart, forteller han til Sunnmørsposten.

Holmeset anslår hastigheten til å være rundt 30 knop.

– Jeg tenkte at «hvis du fortsetter på denne måten treffer du land», sier han.

Og det gjorde den – kort tid etter.

– Jeg hørte et brak og så at den traff land og spratt sidelengs inn i et naust som jeg bygde for noen år siden, sier Holmeset, som umiddelbart ringte nødnummeret.

– Det var helt forferdelig å oppleve dette rett utenfor stuedøra, men jeg er glad det gikk såpass bra med folk.

Reddet liv

Redningsskøyta ble døpt i Ulsteinvik i november 2015 og var da karakterisert som den raskeste redningsskøyta i landet med en toppfart på 38 knop. Den kostet 38 millioner kroner å bygge, og over halvparten av beløpet ble betalt av Ulstein Group, skriver Sunnmørsposten.

Ifølge Redningsselskapet har Idar Ulstein reddet tre liv og assistert 400 fartøy i løpet av sin fartstid.

(©NTB)