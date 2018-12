Barnetrygd utgjør mindre av fattiges inntekt

Introduksjonsstøtte, sosialhjelp og bostøtte er blitt viktigere inntektskilder for barnefamilier med lavinntekt, mens barnetrygd er blitt mindre viktig.

Stadig flere husholdninger med barn under 18 år har lavinntekt, viser tall fra årene 2006 til 2016. For disse familiene er overføringer svært viktig, men hvilke typer overføringer de mottar mest av, har endret seg en del i disse årene, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Barnetrygd utgjorde i 2006 nærmere 14 prosent av samlet inntekt for en enslig mor eller far med lavinntekt, men ti år senere hadde andelen sunket til vel 8 prosent.

– Det betyr at barnetrygd som gjennomsnittlig andel av samlet inntekt for enslige foreldre med lavinntekt har falt med nesten 40 prosent på ti år, skriver SSB.

Også for lavinntektsfamilier som består av par med barn er utviklingen tilsvarende.

Årsaken til at barnetrygden utgjør en mindre andel av inntekten, er at den har stått stille på 970 kroner siden 1996 og ikke blitt justert for prisvekst. Men KrF fikk i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene nylig gjennomslag for å øke barnetrygden fra 1. mars neste år, til 1.054 kroner i måneden.

Ifølge SSB har sosialhjelp, bostøtte og introduksjonsstønad blitt relativt viktigere inntektskilder for lavinntektsfamilier i årene 2006 til 2016. En grunn til det er at det blir stadig flere med innvandrerbakgrunn blant barnefamilier med lavinntekt, og at relativt mange av disse mottar sosiale stønader.

