Været skaper problemer flere steder i landet

Nattens snøfall og milde temperaturer på morgenen har ført til trafikkulykker over hele landet. Vegvesenet ber bilister kjøre forsiktig og beregne mer tid.

De fleste ulykkene torsdag morgen dreier seg om førere som har mistet kontrollen på bilen.

I Oslo havnet en drosje på taket i Sørkedalsveien etter at fører hadde fått sleng på bilen, mistet kontrollen, kommet over i motsatt kjørefelt og kjørt inn i et tre, opplyser Oslo politidistrikt. Sjåføren skal ha kommet fra det med lettere skader.

I Melbu i Vesterålen ble to personer fraktet til sykehus etter en singelulykke med en personbil som kjørte av veien på riksvei 82, melder Nordland politidistrikt. Skadeomfanget er ennå ikke kjent.

Mange ulykker i sørøst

I Holmestrand havnet en bil med to personer og en hund på taket på E18 ved Islandkrysset. Bilen hadde kommet kjørende på påkjøringsfeltet fra Holmestrand, kom da opp på siden av en lastebil, fikk sleng og kom borti lastebilen og veltet. Fører og passasjer er kjørt akuttmottaket i Tønsberg, opplyser Sørøst politidistrikt. Skadeomfanget er ukjent.

I samme politidistrikt kjørte en bil i autovernet på riksvei 40 ved Hvittingfoss. Her slapp fører fra ulykken uten skader, men bilen er ikke kjørbar. Bilen skal ha sklidd på det glatte føret. Også i Tokke har en bil kjørt ut av veien og truffet et tre.

Kjør forsiktig

Sørøst politidistrikt har mottatt flere meldinger om utforkjøringer forskjellige steder i distriktet og anmoder alle bilførere om å kjøre etter forholdene og være ekstra oppmerksomme.

I Sarpsborg melder Øst politidistrikt om en trafikkulykke ved Eidetunnelen, her gikk trafikken sakte forbi i et kjørefelt. I Våler på riksvei 115 meldes det også om en bil som har kjørt av veien.

Også i Valdres meldes det om en bil som har kjørt i grøfta på E16. Innlandet politidistrikt melder at det ikke er noen personskade.

Innstillinger og stengninger

På Vestlandet er flere fergeavganger innstilt torsdag morgen, og Vegtrafikksentralen øst melder at fylkesvei 55 over Sognefjellet mellom Oppland og Sogn og Fjordane er stengt hele torsdag på grunn av uværet.

Ifølge Meteorologisk institutt vil det blåse kraftig i både Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag de nærmeste to døgnene.

