Hun har over ti milliarder visninger i sosiale medier

Nora Fikse har pyntet på Instagram-feeden til Astrid S og Ariana Grande.

Forrige uke rundet Nora Fikse ti milliarder visninger av sine stickers i sosiale medier. Stickers er digitale klistremerker som ofte brukes for å gi ekstra liv til bilder og videoer på Instagram og Snapchat. De er ofte animerte, vimsete og fargerike.

– Det er helt sykt å tenke på egentlig, veldig surrealistisk. Jeg var jo helt i ekstase da jeg så jeg hadde 30.000 visninger dagen jeg la ut mine første stickers, så dette blir jo på et helt annet nivå, sier Fikse til Kampanje.

I skrivende stund har Fikse lagt ut 240 stickers. Det mest sette - et enkelt hjerte - har over 320 millioner visninger.

Ble kontaktet av Giphy

Det hele startet tidligere i år da hun skjønte at det var helt vanlige folk som stod bak figurene man søker opp og legger på bildene sine i sosiale medier. Fikse er utdannet grafisk designer, så det var en smal sak å finne ut av hvordan hun skulle gå frem for å laste opp sitt design.

– Etter én uke hadde jeg fått en del visninger og ble kontaktet av Giphy som lurte på om jeg ville lage et sett med stickers for dem, sier hun.

Giphy er en av verdens største databaser for gifer og stickers med over 200 millioner daglige brukere. De bestilte et sett med 90-tallsinspirerte stickers fra Nora Fikse. Dette var hennes første betalte stickers-oppdrag.

På oppdrag fra MTV

Siden har hun tatt på seg ytterligere oppdrag fra Giphy og MTV, som ville at Fikse skulle lage et sett med stickers i forbindelse med høstens mellomvalg i USA.

– Hvor strenge var retningslinjene på disse stickersene?

– Jeg fikk egentlig ganske frie tøyler, men de hadde noen ønsker, blant annet tre farger de ville jeg skulle bruke. De ville jeg skulle få med «+1», fordi konseptet gikk ut på at man skulle få vennene sine til å stemme.

Oppdragene har vært «greit betalt», ifølge Fikse. Samtidig fortsetter hun å legge ut stickers helt uten kompensasjon, blant annet til 17. mai. De er blitt brukt av kjendiser som Astrid S og Aksel Lund Svindal, mens en av verdens største popstjerner, Ariana Grande, har tatt i bruk et av Nora Fikses mange andre motiv.

– Det er bare helt tilfeldig at jeg ser hvem som har brukt stickersene mine. Jeg må lete for å finne ut av hvem som har brukt dem, sier Fikse.

Brukes av kjendiser: 17. mai-motivene til Nora Fikse falt i smak hos norske kjendiser som Aksel Lund Svindal og Astrid S. Den amerikanske artisten Ariana Grande valgte et noe mer nøytralt motiv til et av sine innlegg på Instagam. Foto: Skjermbilde: Instagram / Nora Fikse.

Vil leve av det

Utfordringen er selvfølgelig at historiene kjendiser og andre legger ut på Instagram og Snapchat forsvinner etter et døgn. Ingen av dem kan heller se at det er Nora Fikse som har laget stickersene de bruker. Det ser man først når man søker opp navnet hennes på Giphys nettside.

– Er målet å gjøre et levebrød av dette?

– Ja, det er jo det. Jeg synes jo det er kjempemorsomt, men jeg gjør det jo også bare for gøy.

Foreløpig er det riktignok ingen rift om stickers hos norske annonsører.

– I Norge tror jeg det er veldig få som skjønner hvor mye verdi som ligger i det. Mange tenker at det bare er for gøy, og at bare unge bruker dette. Men hvis du lager en kul sticker, så blir det brukt selv om det er en logo på den, sier Fikse.

Pop: Nora Fikse henter blant annet inspirasjon fra popkulturen, som hun har gjort på disse stickersene basert på amerikanske kjendiser. Foto: Nora Fikse

